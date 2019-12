Il padre di Pietro e la richiesta di un incontro rinviato con le famiglie di Gaia e

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Subito dopo la tragedia di Corso Francia che ha coinvoltoe Camilla, le due vittime di 16 anni, eGenovese, il conducente di 20 anni, ildel ragazzo, il regista Paolo Genovese, ha provato a contattare ledelle due ragazze per chiedere loro un. Voleva mostrar loro la propria vicinanza e per questo ha chiesto consiglio all’avvocato Gianluca Tognozzi, il quale sta seguendo il caso di. Non volendo irrompere nelle vite dei genitori delle ragazze, già messe a dura prova, Tognozzi si è consultato con i legali dellevon Freymann e Romagnoli. Entrambe hanno confermato l’interessamento di Genovese: «Il regista – racconta Piraino, avvocato dei Romagnoli – avrebbe voluto unma emotivamente non era il momento adatto. Abbiamo risposto che una lettera sarebbe stata la benvenuta». Secondo alcune persone vicine ...

