Il nuovo ministro Manfredi si presenta | “Cercherò di fare il massimo”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gaetano, il rettore dell’Università Federico II di Napoli e presidente della Conferenza dei Rettori è ildell’Università e della Ricerca. In una dichiarazione all’Ansa, assicura: “In condizioni sicuramente complicate cercherò diil massimo per il nostro sistema. Se mettiamo al centro la qualità delle persone non possiamo sbagliare. È la strada che intendo percorrere: su questo a volte mi si considera un po’ rigido, ma è un tema su cui non faccio negoziati”. Queste le prime parole dida neo. Dal 2014svolge un lavoro straordinario in quella che oggi è diventata l’Università più grande del sud Italia. Non sono così mancate le reazione dal mondo istituzionale e non, dopo la nomina del premier Conte di questa mattina all’rettore napoletano. Ildegli affari ...

Ettore_Rosato : Buon lavoro a Gaetano Manfredi, nuovo Ministro per Università e #Ricerca. Persona seria, attento conoscitore del mo… - you_trend : ?? Conte: Lucia Azzolina (M5S) sarà nuovo ministro dell'Istruzione - HuffPostItalia : Chi è Gaetano Manfredi, nuovo ministro dell'Università: ingegnere che non voleva fare politica -