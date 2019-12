Il neo ministro Manfredi rivendica già più fondi | «La ricerca non sia la Cenerentola del

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il nuovodell’Università e dellaGaetano, da poche ore indicato al dicastero dal premier Conte, sembra non voler fare passi indietro rispetto alle richieste del suo (dimissionario) predecessore Lorenzo Fioramonti: piùper l’università e la. Uno degli obiettivi del neosarà un «grande investimento sui giovani», affinché «le migliori energie italiane e anche estere trovino casa nei nostri atenei e nei nostri enti di»., sulla questione delle risorse, avverte ai microfoni della Tgr Campania: «Servono più, conosciamo bene la situazione difficile della finanza pubblica, ma università enon possono essere ladel Paese». Come rettore della Federico II,ha tenuto a battesimo a Napoli la nascita della Apple Academy. «L’università – ricorda – è oggi un driver ...

Mov5Stelle : In bocca al lupo a @AzzolinaLucia, neo ministro della Scuola. Un grande riconoscimento per il suo impegno che ci… - pinapic : Buon lavoro al neo ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano #Manfredi, già rettore dell'università Federic… - albebu1955 : RT @Mov5Stelle: In bocca al lupo a @AzzolinaLucia, neo ministro della Scuola. Un grande riconoscimento per il suo impegno che ci riempie… -