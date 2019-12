Il ministero dell' istruzione si sdoppia | Lucia Azzolina nuovo ministro della scuola

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019)37 anni, siracusana, è ilscelto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per succedere a Lorenzo Fioramonti, dimissionario in polemica con il mancato stanziamento di fondi per la, l'università e la ricerca nella manovra. Nel corsoa conferenza stampa di fine anno in cui Conte ha annunciato la nomina di, ha anche annunciato la creazione di una Università ea Ricerca, a capo del quale ha scekto di mettere il presidnetea cobferenza dei Rettori (Crui), Gaetano Manfredi, 51 anni.

