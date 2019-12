Il meglio e il peggio della tv italiana quest’anno

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il ritorno di Fiorello (Raiuno/RaiPlay)Adrian (Canale 5)Luciana Littizzetto e il tormentone di Giorgia Meloni (Raidue)Lilli Gruber e Matteo Salvini (La7)Sabrina Ferilli a Tu Sì Que Vales (Canale 5)Lo sfogo di Mario Giordano contro Halloween (Rete 4)Il monologo di Vanessa Incontrada (Raiuno)Ricky Martin ad Amici (Canale 5)Manuel Bortuzzo a Italia Sì (Raiuno)Lo scandalo Riccardo Fogli all'Isola (Canale 5)Gli stramaledetti amici miei (Raidue)Lo scontro Milani-Rettore a Ora o mai più (Raiuno)L'omofobia raccontata in Un posto al sole (Raitre)Il Family Day a Ciao Darwin (Canale 5)L'intervista di Ornella Vanoni a Domenica In (Raiuno)Francesca De Andrè al Grande Fratello (Canale 5)L'openingfinale di X Factor (Sky Uno)Il Prati-Gate a Verissimo (Canale 5)L'intervista di Piero Angela a Vieni da me (Raiuno)Il ritornoDottoressa Giò (Canale 5)Il trionfo di Alberto Angela (Raiuno)Il caso ...

