Il koala disperato

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una giovane donna, appassionata di ciclismo, percorre spesso le strade limitrofe di Adelaide, in Australia. Il suo nome è oggi abbastanza noto, si chiama Anna Heuseler e ha raccontato, tramite il suo profilo social, l’avventura che ha vissuto pochi giorni fa. Protagonista è un, animale a lei non sconosciuto, in quanto, sia a lei che al suo gruppo è capitato spesso di trovarne in strada, ma questa volta la storia è ben diversa. Anna è avanti a tutti, al suo fianco un compagno di squadra. Notano ilal centro della strada, credono, come era già accaduto altre volte, di doverlo soltanto spostare dalla carreggiata, spesso rimangono pietrificati dalla paura. Quando Anna si ferma, il piccolo corre da lei, lo vede ansimante, come se avesse troppo caldo, forse ilaveva bisogno di ...

FabrizioF75 : Un koala disperato si arrampica sulla bici di una donna per bere dalla sua borraccia: il termometro sfiora i 40° -