Il fatto è che mia figlia | a 16 anni | non può girare da sola per Roma all’una di notte

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019) Mi rendo perfettamente conto che quello che sto per scrivere sarà impopolare. Ma voglio dirlo lo stesso. Il punto è che a 16, dain giro perdi, mianon ci dovrebbe. E meno che mai attraversare una strada sotto il diluvio, iper-trafficata, ormai più simile a un’autostrada per le velocità di percorrenza che a una via del centro città. Non è bigottismo o ritorno alle vecchie maniere, è buon senso. Siamo nell’era delrcato e il dramma è che i genitori sono sempre più stanchi e arrendevoli di fronte a coloro ai quali, come i propri figli, viene concesso ogni genere di permesso. Non è modernità, è menefreghismo. Del resto se a mio figlio dico sempre sì, penserà di poter fare quel che vuole, cosa per altro irrealistica e mai vera nel mondo reale. Ma, soprattutto, penserà di poter essere così forte da avere i super-poteri e attraversare una ...

TeresaBellanova : Reddito di Cittadinanza e Quota 100 hanno ingessato risorse preziose che potevano invece essere meglio indirizzate… - CottarelliCPI : #Fioramonti ha fatto bene a dimettersi. Siamo tra gli ultimi in Europa per la spesa per l'istruzione, all'ultimo pe… - LegaSalvini : Non è possibile che l'ex ministro Matteo Salvini rischi 15 anni di carcere per aver fatto quello che hanno chiesto… -