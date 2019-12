Il dolore di Andrew Ridgley per la morte della sorella di George Michael - (Di sabato 28 dicembre 2019) Roberta Damiata L'ex componente degli Wham ha scritto un commovente Twitter per la morte della sorella di George Michael scomparsa lo stesso giorno del fratello esattamente tre anni dopo Schivo, riservato, Andrew Ridgley, al contrario di George Michael, ha vissuto l’enorme successo degli Wham dietro le quinte dopo la separazione del duo che ha indubbiamente segnato la musica mondiale degli anni ’80 arrivando che ai nostri giorni. I due si erano detti addio con un concerto al Wembley Stadio, “The Final”, che aveva raccolto un numero enorme di persone, ed era anche stato seguito televisivamente da milioni di persone in tutto il mondo. Da quel momento le loro strade si erano separate, e mentre George ha continuato con la carriera da solita che tante soddisfazioni le ha portato, ma anche tante problematiche, Andrew ha vissuto questa fama all’ombra in maniera discreta che lo ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

