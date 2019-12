Il clan Mazzarella punta al Vesuviano | bomba contro la gioielleria di San Giorgio a

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSana Cremano (Na) – L’ombra deltorna ad allungarsi prepotentemente sull’hinterland. Unacarta è stata fatta esplodere la notte scorsa, poco dopo le 2, davanti all’ingresso della“Mariarosaria Esposito”, al civico 26 di corso Umberto I. Lo scoppio non ha per fortuna causato feriti, ma soltanto dei lievi danni alla vetrina e alla saracinesca. L’esplosione è stata violentissima. Un boato forte a tal punto da essere sentito distintamente in tutto il quartiere. Ricevute le prime richieste di intervento, sul posto si sono subito precipitati i carabinieri della locale stazione, che adesso indagano sul raid. Ascoltati nell’immediatezza dei fatti, i titolari della notahanno sostenuto di non aver mai ricevuto minacce o richieste di denaro di natura ...

roblamberti1 : RT @concentrazione: Omicidio a Portici, è guerra di #camorra: l'agguato ordinato dal clan Mazzarella - isulanabianchi : RT @concentrazione: Omicidio a Portici, è guerra di #camorra: l'agguato ordinato dal clan Mazzarella -