Il Campionato fa 90 | la squadra di Quelli che il Calcio festeggia la Serie A a girone

(Di sabato 28 dicembre 2019) Buon CompleannoA, ladiche ilcon Ilfa 90 domenica 29 dicembre Una serata speciale perre laA di. Senza l’appuntamento conche ilvista la pausa natalizia, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran sbarcano in prima serata con Ilfa 90 su Rai 2 domenica 29 dicembre. IlFa 90 è una serata evento che con la formula del quiz in versione ironica e giocosa, celebra i 90 anni delunico del massimodiitaliano. Ubaldo Pantani sarà ospite nei panni di un campione del passato. Ilfa 90 gli ospiti Nove ex calciatori, protagonisti dellaA dagli anni sessanta ad oggi, si sfideranno in un gioco a quiz che, attraverso i toni dell’ironia e della passione per il, ripercorrerà 90 anni di storie e di Storia, di personaggi e di ...

