Ida Platano esagerata | stacco di coscia incredibile e tacco rosso FOTO

(Di sabato 28 dicembre 2019) Idasta vivendo un momento magico: la storia con Riccardo procede a gonfie vele e sul matrimonio sembrano non esserci più dubbi. Durante la registrazione del trono over di venerdì 27 dicembre la coppia era assente, sintomo del fatto che le cose procedano nel migliore dei modi. Ma l’avete vista Ida in versione natalizia? davvero provocante… Ida inStivale lungo e avvolgente e giacca natalizia: questi gli ingredienti per rendere super sexy il corpo già splendido di una come Ida. Il suo sguardo sensuale e divertito ha fatto sognare i followers che le hanno lasciato numerosi commenti di apprezzamento, uno su tutti? Quello dell’amica di sempre, Gemma Galgani: Sei bellissima L'articolo Idadiproviene da Velvet Gossip.

