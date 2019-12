Icardi | «In Italia non capivano i miei movimenti Sono sempre pronto per fare gol»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Maurocontinua a raccontarsi ai microfoni di PSG.fr: l’attaccante argentino ha spiegato come ha modificato il suo gioco È stata pubblicata anche la seconda parte della lunga intervista concessa da Mauroa PSG.fr. Sul sito ufficiale del Paris Saint Germain, l’ex Inter spiega i tifosi come si è modificato nel tempo il suo modo di giocare. BARCELLONA – «A Barcellona ho imparato tanto dal lato tattico e tecnico. Lì la filosofia di gioco è predominante. Questo mi ha aiutato anche ad adattarmi ine comprendere il tipo di gioco».– «Lo stesso vale per gli spostamenti in campo, perché innon erano abituati aiche potevo. Tutto questo ha sviluppato la mia intelligenza di gioco in campo. La tattica e l’elemento fisico hanno anche contribuito a formare il giocatore cheoggi». IBRAHIMOVIC – «Più veloce di ...

internewsit : Icardi: 'Al PSG tanti campioni, in Italia non capivano i miei movimenti...' - - stebillo : RT @lazarismo: Io me le ricordo le pompe che facevo a Cancelo nel derby di coppa italia mentre dopo la diagonale cannata che portò al goal… - passione_inter : Icardi: 'L'Italia ha sviluppato la mia intelligenza in campo. Ibra? Non sapevo di aver battuto il suo record' -… -