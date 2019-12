Ibra Milan | ecco quando lo svedese sbarcherà in Italia

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Zlatanhimovic è pronto a vivere il secondo primo giorno da rossonero: losarà ina inizio gennaio Nella giornata di ieri è arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale: Zlatanhimovic è un nuovo giocatore del. Lodovrebbe sbarcare inil 2 gennaio per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto di sei mesi con i rossoneri. Ma, secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccantepotrebbe anche anticipare al 1° gennaio. Successivamente si unirà ai compagni per gli allenamenti agli ordini di Pioli, quindi sarà tempo di presentazione ufficiale. Molto più facile vederlo in campo, o in panchina, il 15 gennaio contro la Spal che già all’Epifania con la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

