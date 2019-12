Iachini si presenta alla Fiorentina | “Felice di essere tornato nella mia seconda casa”

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 28 dicembre 2019)sidimiaGiornata di novità in casa. Il club gigliato ha ufficialmentetostampa il neo tecnico Beppe, sostituto dell’esonerato Vincenzo Montella. Per il mister marchigiano si tratta di un ritorno a Firenze, dopo aver militato da giocatore nelle squadra del capoluogo toscano per cinque stagioni dal 1989 al 1994 quando ha collezionato 150 presenze totali condite da 2 gol. Andiamo di seguito a scoprire le sue dichiarazioni in merito a questa nuova avventura. LEGGI ANCHE: Cessione società Roma: a gennaio potrebbe esserci la chiusura Le parole diOvviamente in primis i ringraziamentidirigenza e un saluto al collega esonerato: “Ho conosciuto Commisso e mi ha detto di rivedersi in me. Ringrazio lui e tutti i dirigenti. Saluto anche Montella con ...

