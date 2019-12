Iachini | Panchina viola è sfida che voglio vincere

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il ritorno del figliol prodigo per dare una sterzata alla stagione. E' di fatto iniziata con la presentazione ufficiale alla stampa, la seconda avventura inper Beppe, un passato da calciatore alla Fiorentina fra il 1989 ed il 1994 e da qualche giorno nuovo allenatore al posto dell'esonerato Montella, con contratto fino al 2021. "Affronto questa mia nuova avventura con un pathos e un piacere particolare perche' torno in una citta' che amo, in un ambiente al quale sono legato e per cui ho simpatizzato e fatto il tifo anche quando sono andato via - confessa - Per me questa e' unaimportante checon la partecipazione di tutti perche' abbiamo voglia di far bene e di riportare la Fiorentina nelle giuste posizioni in classifica". Presentato nella sala stampa del "Franchi",e' apparso emozionato ma gia' molto determinato, proprio come ai tempi in cui ...

DaveBerna : @firenzeviola_it Ma per forza. Si gioca per non retrocedere con IACHINI in panchina. - infoitsport : Serie A, quando il cambio in panchina non paga: per Iachini sarà dura. Ok Ranieri, male Pioli -