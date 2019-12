I migliori smartphone dell’anno

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dicembre è tempo di bilanci: quali sono stati ivisti nel 2019 nei vari cataloghi dei produttori mondiali? Dato che fino (almeno) al Ces 2020 di Las Vegas a inizio gennaio sarà ben difficile assistere a nuove presentazioni, ecco la top 10 della redazione di Wired con i top di gamma che si sono distinti dalla massa, in ordine rigorosamente inverso. Non potevamo, inoltre, non tener conto del vostro parere, espresso con il sondaggio sulla pagina Instagram @wireditalia. 10) Realme X2 Pro Realme X2 Pro è sbarcato in Europa come nuovo vero “flagship killer”. Tanta qualità, design gradevole e fotocamera niente male per un modello che segna sul cartellino soltanto 399 euro, meno di un terzo di tanti modelli elencati in precedenza. Lo schermo è un amoled da 6,55 pollici a risoluzione full hd+ con tecnologia hdr10+ e refresh rate da 90 Hz, la fotocamera principale ...

