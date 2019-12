I Booda dopo XFactor: “La nostra creatività è legata al disagio” (Di sabato 28 dicembre 2019) I Booda sono il trio romano che si è classificato secondo a XFactor, composto da Federica Buda, Martina Bertini e Alessio Sbarzella. Voce, basso e batteria per un impressionante resa, non solo musicale, ma anche sul palco. La loro energia è infatti trascinante e ha sempre messo d’accordo tutti i giudici con il loro mix di musica black, influenze soul, inserti elettronici e groove funk. Battuti da Sofia Tornambene, i Booda sono stati seguiti sul podio dalla Sierra, loro compagni di team nella squadra di Samuel, e da Davide Rossi. Il loro affiatamento è un qualcosa di eccezionale, soprattutto perché non è il frutto di un lavoro e di una sinergia creata negli anni, come ha rivelato Martina Bertini: Ci siamo formati come band soltanto pochi mesi fa, ma il pubblico non si è accorto di questo passaggio repentino perché prima di far parte dei Booda abbiamo partecipato a moltissimi ... Leggi la notizia su velvetgossip

Booda dopo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Booda dopo