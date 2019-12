Hockey ghiaccio | EBEL 2020 | tutto facile per Bolzano contro l’Innsbruck

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si è disputata questa sera una giornata molto intensa di, campionato austriaco disu. Al Palaondaha ritrovato il sorriso dopo la sconfitta di misura di giovedì in casa del Salisburgo: i Foxes non hanno dato scampo ai rivali dell’Innsbruck e si sono aggiudicato il derby tirolese con il rotondo punteggio di 7-0, che ha permesso agli italiani di riavvicinare notevolmente la zona playoff, ora distante solamente un punto. CRONACA DELLA PARTITA Ci mettono appena 91 secondi i padroni di casa a sbloccare l’ingrazie alla rete di Jamie Arniel, su assist del connazionale canadese Daniel Catenacci. Nel secondo periodoingrana le marce alte e colpisce altre due volte tra il 25′ e il 26′, prima con Anton Bernard e poi con Stefano Giliati, entrambi su servizio vincente di Tim Daly. Cinque minuti più tardi è ancora il canadese Daly a ...

AllesHockey : RT @LSportCH: Is the so underrated Genève Servette the team of the year 2019? #GSHC - LSportCH : Lo strano caso del pazzo Friborgo Gottéron… peggior attacco e miglior difesa del 2019! - Riccard43292473 : CASSA con hockey su ghiaccio -