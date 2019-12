Hockey ghiaccio | Alps League 2019-2020 | Renon cade e vede la fuga di Lubiana | vincono Val

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Penultimo turno delper quanto riguarda la(si tornerà sulanche lunedì 30 dicembre) con tutte le squadre italiane impegnate.spreca una grande chance per continuare il suo inseguimento al primo posto ein casa dell’EC KAC II ponendo fine ad un filotto di 5 vittorie consecutive, e 10 nelle ultime 11. Risponde immediatamente la capolista Olimpijache piega Vipiteno e centra il quinto successo di fila salendo a quota 58 punti, 4 in più proprio degli altoatesini. Al loro inseguimento Val Pusteria piega Jesenice ed è terza a 53 punti, mentre ad Alba di Canazei il derby tra Fassa e Asiago regala un vero e proprio show eil successo degli ospiti nel finale con una rimonta incredibile. Infine Cortina vince un match al cardiopalma in casa di Eisbaren e Gherdeina approfitta del match contro il fanalino di coda Linz per ...

