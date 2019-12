‘Ho pensato di suicidarmi…’ | la confessione shock dell’ex corteggiatrice di Uomini e

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nicole Mazzocato a Rivelo confessa di averpiù volte al suicidio Giovedì 26 dicembre 2019 è ripartita la nuova stagione di Rivelo, il programma della ballerina di Amici, Lorella Boccia, in onda su Real Time. L’ospite dell’esordio è stata Nicole Mazzocato che ha fatto unachoc. L’exdie Donne in passato hapiù volte di farla finita. Dopo la fine della trasmissione la ragazza è stata insultata in modo violento sui social network facendola stare malissimo. La giovane era entrata in una specie di tunnel e non riusciva a capire più il senso della sua vita: “Stavo sfiorando l’anoressia, non trovavo più un senso alla mia vita”. Per fortuna è riuscita ad uscirne fuori solo grazie all’aiuto di un bravo psicologo. (Continua dopo la foto) Nicole Mazzocato a Rivelo L’exdi U&D parla del suo ex ...

