Guida Tv domenica 29 dicembre | programmi di oggi

(Di sabato 28 dicembre 2019)Tv29– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Il viaggio di Thomas (qui la trama) Rai 2 ore 21:20 Il Campionato Fa 90 (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:25 I Miserabili (2018) prima parte (trama e anticipazioni) Canale 5 ore 21:15 Zootropolis Rete 4 ore 21:30 Love Actually Italia 1 ore 21:10 Din Don – Il ritorno (qui la trama) La7 ore 21:15 Tut – Il destino di un faraone ( Tv8 ore 21:30 Natale fuori città 1a Tv Nove ore 21:20 Pizza Hero – La sfida dei forni (Catania) Serie e Film in Tv29– I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Rai 3 ore 21:20 I Miserabili (2018) prima parte La7 ore 21:15 Tut – Il destino di un faraone (miniserie) TopCrime ore 21:10 The Closer 5×05-06 Italia 2 ore 21:30 The Big Bang Theory 5×14/18 Giallo ore 21:00 Profiling 3×09-10 Le Serie Tv sui Canali ...

