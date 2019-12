Guardiola | «Pensiamo al Leicester | non al Liverpool…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo la sconfitta in rimonta subita dal suo City da parte Wolverhampton, Pepha ordinato di dimenticare il Liverpool capolista Il Manchester City diviene clamorosamente sconfitto in rimonta dal Wolverhampton e Pep è amaro in conferenza: bisogna pensare al secondo posto e non più alla vittoria della Premier. «L’ho detto molte volte, non è realistico pensare al Liverpool se siamo a 8 o a 10 punti indietro. Dobbiamo pensare ale alla possibilità di riconquistare la seconda posizione» Leggi su Calcionews24.com

