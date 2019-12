Grossa stella cadente nel pinerolese e nel canavese | era un bolide

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre i cittadini della città di Torino hanno avvistato un grosso: una, infatti, ha solcato il cielo. Le persone residente nele nelhanno ammirato il cielo nel momento esatto in cui il corpo celeste viaggiava a grande velocità. Uno spettacolo che è stato immortalato in diversi video e immagini. Le enormi dimensioni della, inoltre, hanno permesso di vederla anche in Liguria e nella provincia di Varese.a Torino In un video segnalato dalla pagina Facebook di Meteo Pinerolo, si vede chiaramente il passaggio della grande(scientificamente chiamata) sul cielo sovrastante la città di Torino. Uno spettacolo incredibile per tutti i residente del, delma anche dei cittadini della Liguria e delle provincia di Varese. Le enormi dimensioni ...

