Grave lutto per Jose Mourinho | l’allenatore piange davanti alle telecamere | “Era la mia

(Di sabato 28 dicembre 2019)non ha festeggiato la vittoria del suo Tottenham: il dolore per la perdita del suo cane ha reso amaro il Natale dello Special One. È stato lo stesso, nel pre-partita della gara contro il Brighton, a dare l’annuncio della scomparsa. Lacrime agli occhi,ha parlato di un Natale duro per lui. Sul campo la sua squadra ha reagito alla sconfitta rimediata contro il Chelsea e lo ha fatto battendo per 2-1 il Brighton, confermandosi al quinto posto, a tre lunghezze di distanza dal Chelsea quarto e quindi dalla Champions League. Ma sono stati tre punti amari per l’natore portoghese, affranto per la morte del proprio cane Leya.Non si sa bene quanti anni avesse il suo Yorkshire Terrier, ma era stato al fianco dello Special One almeno dal 2007, quando si apprestava a salutare il Chelsea per accomodarsi sulla panchina ...

