Governo, la neoministra Azzolina commenta l’incarico: «Porterò i ragazzi e il loro futuro al centro del sistema Paese» (Di sabato 28 dicembre 2019) «Alla scuola ho passato gli anni più belli della mia vita, prima come studentessa e poi come insegnante. Alla scuola voglio restituire ciò che mi ha dato». Lucia Azzolina affida a Facebook le sue prime parole da ministra della Scuola. «C’è tanto lavoro da fare. E lo faremo – assicura – a testa bassa, con umiltà, attraverso l’ascolto, il confronto e continuando ad andare nelle scuole, come ho fatto in questi mesi da sottosegretaria. Ringrazio il presidente Conte per la fiducia. Ringrazio Luigi Di Maio che mi ha sostenuto e tutti i colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Rivolgo un pensiero deferente al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante della Costituzione e dell’unità nazionale». Azzolina poi fa una promessa: «Mi aspetta un compito grande. Metterò tutto il mio impegno per riportare i ragazzi e il loro futuro al centro del ... Leggi la notizia su open.online

