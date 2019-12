Governo | Castelli | ‘congratulazioni ad Azzolina e Manfredi | certa del buon lavoro che

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Sono contenta della designazione di Luciaa Ministro per la Scuola, una collega ed un’amica, eletta in Piemonte, che ha vissuto dall’interno il mondo della scuola e che saprà proseguire la positiva azione diche abbiamo avviato. A lei, come al designato Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano, personalità accademica di indubbia competenza, faccio le mie congratulazioni,del belche potremo fare assieme”. Così il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura.L'articolo, ‘congratulazioni addelche faremo’ CalcioWeb.

MaurilioVitto : RT @marieta99044909: Di Maio, Azzolina, Lezzi, Castelli. Da l'altra parte Borgonzoni, Borghi, Serena Grandi E mi date della ossessionata e… - dippolitowilma : RT @marieta99044909: Di Maio, Azzolina, Lezzi, Castelli. Da l'altra parte Borgonzoni, Borghi, Serena Grandi E mi date della ossessionata e… - RobertoLocate14 : RT @marieta99044909: Di Maio, Azzolina, Lezzi, Castelli. Da l'altra parte Borgonzoni, Borghi, Serena Grandi E mi date della ossessionata e… -