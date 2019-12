Gommone alla deriva | la Guardia Costiera soccorre due persone

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si trovavano su unnelle acque davanti al litorale di Eboli e sono stati tratti in salvo ddi Salerno. A chiamare i soccorsi è stata una persona che ha visto due uomini a bordo di undi circa due metri privo di motore e con un solo remo, ingovernabile a causa delle avverse condizioni meteomarine. È successo oggi nel tardo pomeriggio. Sul posto è arrivata immediatamente la motovedetta dellache ha tratto in salvo i due uomini, spaventati ma in buono stato di salute, trasportandoli al Molo Manfredi del porto di Salerno. Domani, fa sapere laè previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con raffiche di vento fino a 43 nodi.L'articolo: ladueMeteo Web.

tvoggi : GOMMONE ALLA DRIVA, LA GUARDIA COSTIERA SALVA DUE PERSONE Nel tardo pomeriggio di oggi, la Guardia Costiera di Sale… - InfoCilentoWeb : Gommone alla deriva, due persone salvate dalla guardia costiera #Eboli -