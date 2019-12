Golf, Tournament of Champions 2020: forfait di Francesco Molinari, non ci sarà neppure Tiger Woods (Di sabato 28 dicembre 2019) Diversi forfait di rilievo per il Tournament of Champions di Golf, riservato a quei giocatori che nel 2019 hanno vinto sul PGA Tour: mancherà infatti l’azzurro Francesco Molinari, ma non saranno della partita alle Hawaii neppure Brooks Koepka, Tiger Woods e Rory McIlroy. Lo scrive l’ANSA. Dal 2 al 5 gennaio i principali interpreti sul green statunitense saranno Jon Rahm, Justin Thomas, Dustin Johnson, Patrick Cantlay e Xander Schauffele, mentre saranno assenti anche Justin Rose e Phil Mickelson. Koepka, numero 1 al mondo, ha problemi al ginocchio sinistro. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse Leggi la notizia su oasport

Golf Tournament Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Golf Tournament