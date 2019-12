Giuseppe Conte | la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio La diretta

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dai temi caldi, come le dimissioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, e le polemiche interne alla maggioranza sulla prescrizione, al bilancio di uncomedel. Il premiertiene la tradizionale, alle 11 a villa Madama, sede dell’Ordine dei Giornalisti e AssociazioneParlamentare. LaL'articolo, ladideldel. Laproviene da Il Fatto Quotidiano.

CarloCalenda : In memoria del @pdnetwork. Perché la dichiarazione di oggi di Nicola Zingaretti su Giuseppe Conte “punto di riferim… - FMCastaldo : Ho una grande e profonda stima di Giuseppe #Conte, come persona e come Premier. Ha avuto, e continua ad avere, una… - Linkiesta : Il segretario del Partito democratico considera Giuseppe Conte, il segnaposto di Casaleggio, un «punto fortissimo d… -