Giulia Calcaterra | “Ho lasciato la tv | troppo trash Alessia Reato chi?”

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) La ex Velina, poi concorrente all'Isola dei Famosi, è lontana dalla televisione da un pezzo e non la rimpiange: "Non ho alcuno stimolo nel lavorare chiusa in studio dovendo apparire ciò che non sono". Oggi si dedica a sport e viaggi, è attiva su Instagram e non frequenta gli altri personaggi dello spettacolo, men che meno la sua ex collega di Striscia la Notizia.

Novella_2000 : Giulia Calcaterra spiega perché non è più in televisione: il duro sfogo - blogtivvu : Giulia Calcaterra: “Ecco perché ho lasciato TV”, e su Alessia Reato dice… - zazoomnews : Giulia Calcaterra sullex collega di Striscia: Alessia Reato chi? - #Giulia #Calcaterra #sullex #collega -