Giulia Calcaterra | “Ho lasciato la tv | troppo trash Alessia Reato chi?”

(Di sabato 28 dicembre 2019) Che fine ha fatto? L’ultima esperienza dell’ex Velina di Striscia la Notizia risale al 2017, come concorrente dell’Isola dei Famosi, al centro di pesanti liti con Raz Degan. Poi, la showgirl ed ex ginnasta è letteralmente sparita dal piccolo schermo e resta attivissima su Instagram dove pubblica foto da influencer dedicate alla sua passione per lo sport e i viaggi in luoghi esotici. Recentemente ha risposto ad alcune domande dei fan, svelando che la sua lontananza dalla televisione è una sua precisa scelta. Quella in tv è stata anzi una parentesi giovanile che è ben felice di essersi lasciata alle spalle. Il suo giudizio nei confronti del mondo televisivo italiano è tutt’altro che positivo: Perché hoil mondo dello spettacolo? Perché non è qualcosa che attualmente mi interessa. Non ho alcuno stimolo nel lavorare per qualcuno ...

