Giovanna Abate su Instagram con “l’amore che Giulio non sa” | «Come lo spieghi a parole?»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Protagonista indiscussa del trono diRaselli,si mostra suin uno scatto tenerissimo che potrebbe, però, far infuriare il bel tronista. Considerato “arrogante” persino dagli opinionisti del programma,si è presentato a Uomini e Donne esattamente così com’è. Nessuna maschera per piacere di più, nessun falso buonismo per convincere. Ed è proprio per questo che il ventinovenne di Valenza divide così tanto l’opinione pubblica. O lo si ama, o lo si odia, eppurein quella sfacciataggine così esibita sembra aver trovato l’uomo in grado di farle battere il cuore., scatto tenerissimo con uno degli uomini della sua vita Non senza disappunto dei famigliari che senza mezzi termini non hanno risparmiato le critiche a Raselli per il trattamento riservato alla loro pupilla., dal canto suo, seppur scontrandosi ...

itsplotnikova : PORCO DE ABATE HARRY POTTER MSJFKDNFKDNFDKNDSKKDKRJDKD GIOVANNA VC É TUDO ENTENDA - infoitcultura : Giovanna Abate rompe il silenzio dopo Uomini e Donne | Natale da Incubo - LadyNews_ : Giovanna Abate di Uomini e Donne non accetta scelte di ripiego -