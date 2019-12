Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo | la confessione shock | ‘Abbiamo litigato | ecco perché…’

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)D’Alessio eD’Angelo ospiti a Domenica In Qualche giorno faD’Alessio eD’Angelo sono stati ospiti di Domenica In di Mara Venier. Da qualche tempo i due artisti napoletani collaborano insieme realizzando dischi e concerti. Ma la loro unione non è stata tutta rosa e fiori, infatti ci sono stati anche dei momenti poco positivi al punto di essere arrivati quasi alla separazione artistica. “Si è vero, avevamo. Poi ci siamo rivisti e abbiamo rimesso tutto apposto“, hanno detto i due cantanti nel programma festivo di Rai Uno. La loro collaborazione artistica e le incomprensioni Per chi non lo sapesse,D’Alessio eD’Angelo da qualche settimana sono impegnati nella tournée ‘Figli di un Re minore’, che sta ottenendo un grandissimo successo di pubblico in tutto in nostro Paese. I due cantanti della musica ...

