Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha avuto tra i suoi protagonisti ancheche ora ha ripreso il ruolo diin una serie diha ripreso il suo ruolo di, avuto nei film diin occasione di una serie di divertentitv che sono stati diffusi online. Nei video condivisi online da QuickBooks Live Bookeeper si vede la centralinista e segretaria alle prese con le incombenze legate ai pagamenti, alle tasse e alle fatture e sullo schermo appare anche il simpatico Slimer che causa qualche problema in ufficio. Ecco tutti i video con protagonista l'attriceche lavora ancora per idopo quanto mostrato nei film originali del 1984 e del 1989. La star aveva avuto un ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ghostbusters: Annie Potts è di nuovo Janine in uno spot tv - DavidCastel : RT @LorisCantarelli: 'Batta qualcosa, la macchina è a nolo, si paga!'... e c'è pure Slimer in diversi spot! - LorisCantarelli : 'Batta qualcosa, la macchina è a nolo, si paga!'... e c'è pure Slimer in diversi spot! -