Gessica Notaro | anello di fidanzamento sotto l’albero | “Senza parole”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Quello appena trascorso è stato sicuramente un Natale speciale per, la cui storia di forza e riscatto ha colpito tutta Italia., la showgirl ha trovato undi. Dunque pare proprio che per la Miss stia arrivando il momento del grande passo. Un regalo natalizio inaspettato perIn un post su Instagram risalente al giorno di Natale,ha pubblicato una foto della sua mano con unal dito. Nella didascalia si legge: “Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative…#senza. La modella ha infatti ricevuto undidal suo ragazzo Marco. Del giovane si sa poco visto, pare sia molto riservato e sembra non amare molto i riflettori. Si sa che vive a Milano e che la relazione conè iniziata circa un anno fa. Il post su Instagram ha fatto subito incetta ...

paolocoa : FQ-Gessica Notaro mostra l’anello di fidanzamento: “Senza parole” - gnomini : RT @redazioneiene: “Ho pensato ‘cazzo, l’ha fatto veramente’” - zazoomnews : Gessica Notaro mostra l’anello di fidanzamento: “Senza parole” - #Gessica #Notaro #mostra #l’anello -