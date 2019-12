George Michael | anche la sorella Melanie scomparsa il giorno di Natale

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019)Panayiotou, ladi, è stata trovata morta lo scorso mercoledì 25 dicembre, neldi, lo stesso del terzo anniversario dalla morte del fratello. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, poco prima della morte aveva espresso parole di affetto nei confronti del fratello scomparso. Legata al fratellonella morte Secondo quanto riporta la stampa inglese, è stata laYioda Panayiotou, ildi, a scoprire il corpo senza vita della. Entrando in casa la donna ha ritrovato il corpo dellariverso a terra e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il Daily Mirror riporta che, secondo la polizia, la morte non sarebbe trattata come sospetta e si attenderebbero solamente gli esiti degli accertamenti da parte del medico legale. Il servizio di ambulanza di Londra ha dichiarato: “Abbiamo inviato ...

