Genziana, migliori la digestione ed elimini le tossine (Di sabato 28 dicembre 2019) La Genziana, pianta appartenente alla famiglia delle Gentianaceae, è nota per le sue numerose proprietà benefiche note da tempi molto antichi (ne ha parlato nei suoi scritti il naturalista e filosofo romano Plinio il Vecchio). Tra queste è possibile citare la capacità di stimolare la motilità gastrica e quella di migliorare i processi digestivi. Molto utile per prevenire la formazione di batteri patogeni a livello intestinale e per migliorare l’appetito, ha un ruolo importante quando si tratta di ottimizzare la produzione della bile da parte del fegato. Considerata una delle migliori alternative per drenare il corpo dai liquidi in eccesso e per eliminare le tossine, la Genziana ha benefici che sono stati più volte approfonditi dalla scienza. Degno di nota a tal proposito è questo articolo, pubblicato nel 2017 e frutto del lavoro di un team di esperti attivi presso ... Leggi la notizia su dilei

