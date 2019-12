Genova, 29enne travolta dal treno, svolta nelle indagini: “Spinta da un’amica dopo lite per gelosia” (Di sabato 28 dicembre 2019) In un primo momento si pensava che la giovane barista di 29 anni, Veronique Garella, fosse morta per un incidente, o che si fosse suicidata. Ora la procura di Genova sta indagando per omicidio volontario. La tragedia è avvenuta lo scorso settembre: la ragazza è stata travolta da un treno sui binari di Cavi di Lavagna. Leggi la notizia su fanpage

Genova 29enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Genova 29enne