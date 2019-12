Gazzetta: Mendes ha contattato il Marsiglia per Ghoulam (Di sabato 28 dicembre 2019) Dovrebbe essere un addio tra Ghoulam e il Napoli, il difensore algerino non ha intenzione di proseguire l sua avventura in azzurro, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Già nella gestione Ancelotti era insoddisfatto di essere poco impiegato, con l’arrivo di Gattuso, teme di collezionare ancora meno presenze ed ha messo in moto il suo agente per trovargli una nuova squadra L’esterno algerino non è contento della sua posizione attuale. E’ dall’inizio dell’anno che è ai margini della prima squadra. Ancelotti lo ha considerato poco e temendo che Gattuso possa fare la stessa cosa, ha chiesto di essere ceduto. Jorge Mendes, il suo manager, è in contatto con il Marsiglia che sarebbe interessato ad un’eventuale trattativa. L'articolo Gazzetta: Mendes ha contattato il Marsiglia per Ghoulam ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

Gazzetta Mendes Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gazzetta Mendes