Gazzetta | De Laurentiis ha deciso l’offerta da fare per Lobotka

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il Napoli ha stabilito che sarà il centrocampista del Celta Vigo il rinforzo per la mediana di Gattuso. Anche il calciatore è convinto di volersi trasferire in azzurro, resta solo da chiudere l’accordo con il club per il trasferimento “Aurelio Deha le idee chiare su come presentare l’offerta. In pratica, ne chiederà il prestito con obbligo di riscatto, versando subito 3 milioni e i rimanenti 27, dei 30 che verranno offerti, a giugno. Una cifra che, per certi versi, è da considerarsi scontata, perché nel contratto del giocatore è inserita una clausola di 50 milioni per chi fosse interessato al suo cartellino” L'articolo: Dehal’offerta daperilNapolista.

CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -