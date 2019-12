Garanzini: Ancelotti non ha fatto una gran figura nella sceneggiata del ritiro napoletano (Di sabato 28 dicembre 2019) “Il 2019 calcistico è stato – anche e forse soprattutto – l’anno degli allenatori”. Lo scrive Gigi Garanzini su La Stampa, passando in rassegna, in ordine alfabetico, le avventure e le disavventure dei principali allenatori della Serie A. Tra questi, Ancelotti e Sarri. Di Ancelotti scrive che dopo l’addio alla panchina del Napoli non ci ha messo molto a trovare un’altra squadra da allenare “Per la gran rabbia accumulata, per la voglia di rivincita, per altri 50 milioni di motivi sotto forma di sterline. Detto che ben peggio di lui, nella sceneggiata finale del ritiro-non ritiro, si sono comportati prima il presidente e poi la squadra, nemmeno Carletto ci ha fatto una gran figura. Senza dimenticare quella gestione schizofrenica di scelte e formazioni che aveva dato origine ai malumori, in squadra e in società. Una disavventura che non macchia una carriera ... Leggi la notizia su ilnapolista

