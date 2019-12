Gaia e Camilla | il parroco | Il senso della vita non è guidare da sbronzi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Stefano Vladovich Don Gianni Matteo nell'omelia: «Ci sentiamo onnipotenti e ci scopriamo palloni gonfiati» «C os'è il?».lo aveva chiesto giorni fa ai suoi genitori e alla sorella. Ill'ha sottolineato durante l'omelia di fronte alle bare bianche diRomagnoli evon Freymann, facendo la stessa domanda al giovane che le ha travolte e uccise, Pietro Genovese. «Quando ti metti asbronzo o fatto - dice don Gianni Matteo Botto - è questa la? Mandarla in fumo? In fondo ci sentiamo tutti un po' superbi, onnipotenti, e poi non riusciamo a seguire le regole baseconvivenza. Ci riscopriamo tutti un po' palloni gonfiati. Ilnon è bere o fumarsela». Le rose bianche, le saracinesche abbassate lungo via Flaminia, al quartiere Fleming dove abitavano le due sedicenni, la folla attorno la parrocchia del ...

