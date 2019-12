Gaetano Manfredi ministro dell’Università

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Mi sono convinto e ne ho parlato anche alle forze politiche della maggioranza che la cosa migliore per potenziare la nostra azione sia separare il comparto scuola dal comparto ricerca e università. Mi farò latore della creazione di un nuovo ministeroe della ricerca. Ho pensato di nominare la sottosegretaria Lucia Azzolina ministra della scuola e il presidente della Cruie della Ricerca”. Lo annuncia Giuseppe Conte in conferenza stampa di fine anno. “Dopo Capodanno ci vedremo per indicare i nomi per l’Agenzia delle Entrate”, aggiunge il premier. L'articolodell’Università proviene da Ildenaro.it.

