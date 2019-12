Gaetano Manfredi | chi è il nuovo ministro dell’Università

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019)guiderà nel governo Conte Bis il ministero dedicato a Università e Ricerca, separato dall’Istruzione dopo un un periodo di 20 anni, interrotto solo da una breve pausa fra il 2006 e il 2008. Nato il 4 gennaio 1964 a Ottaviano, in provincia di Napoli,si è laureato in Ingegneria nel 1988 nell’Università Federico II. La Tecnica delle costruzioni, ingegneria civile e rischio sismico sono le sue specializzazioni.: chi è ildell’Università Dal 2000 ha una cattedra in Tecnica delle costruzioni nell’università Federico II, della quale è diventato rettore nel 2014. Dal 2015 è presidente della Conferenza dei Rettori (Crui) e in questa veste si è sempre battuto a difesa dell’università e della ricerca. Dopo un primo mandato di tre anni, nel 2018 è stato confermato nel suo ruolo. L’annuncio ...

AnnaAscani : Il presidente #Conte ha appena dato due ottime notizie per scuola, università e ricerca. Che dimostrano che siamo p… - riccardo_fra : “L'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo” Buon lavoro a Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi - Ettore_Rosato : Buon lavoro a Gaetano Manfredi, nuovo Ministro per Università e #Ricerca. Persona seria, attento conoscitore del mo… -