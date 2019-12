Gabriel Garko dichiara | “sono innamorato…”

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 28 dicembre 2019)non ha certo bisogno di presentazioni, attore pilastro delle produzioni Mediaset ha intrattenuto milioni di telespettatori con le sue fiction e non solo. Impossibile dimenticare le sue doti di “valletto” durante l’edizione del Festival di Sanremo 2016 targata Carlo Conti.però è molto famoso grazie anche ai continui gossip che l’hanno visto protagonista negli ultimi anni. Forse non tutti sanno che il bell’attore è stato sposato negli anni novanta con la sua collega Eva Grimaldi, ora sposata con Imma Battaglia. In seguito è stato fidanzato con molte stelle dello star system tra cui Manuela Arcuri, Serena Autieri e Adua Del Vesco. Adua è stata l’ultima fiamma nota dell’artista torinese che, dopo la fine di questa relazione, ha deciso di proteggere la sua privacy amorosa. La sua recente riservatezza in campo sentimentale ha destato sospetti e ...

