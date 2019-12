Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “NO LOZIONI MAGICHE, NO POLVERI STRANE, NO AUTOTRAPIANTO, NO PARRUCCHINI“. Uno spot sulla ricrescita deiperduti in onda su una qualche emittente regionale? No. Si tratta diche su Twitter ha voluto raccontare il segreto di quella che lui stesso ha definito la sua “chioma da Re Leone”: “Ho una patch cutanea. Ho fatto un trapianto dinon chirurgico”. Che cos’è? Ebbene, prima di spiegare ai tanti afflitti dal suo stesso “problema” di che si tratta,ripercorre la storia dei suoi: la prima soluzione provata, racconta, è stata l’autotrapianto. Ma non ha funzionato. Seconda soluzione: una strana polverina (apparentemente verde). Inutile dire che non ha funzionato neanche quella. Altre soluzioni provate da, le lozioni. Che lui stesso definisce “inutili”. ...

TutteLeNotizie : Francesco Facchinetti: “Ecco i miei nuovi capelli belli e folti. A 20 anni ho iniziato a… - YVNGJXFFXRY : @lorenzoPTX Azz, chiama Francesco Facchinetti - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Francesco & Roby Facchinetti - Vivere normale 2007 San Remo 8 posto su Radio Italia Charleroi -