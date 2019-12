Fonseca entusiasta: «Innamorato di Roma, Pallotta ci è sempre vicino» (Di sabato 28 dicembre 2019) Fonseca entusiasta di Roma e della Roma: «Innamorato di questa città, Pallotta non è qui ma ci è sempre molto vicino» “Sono Innamorato di Roma e quando si è innamorati si vedono solo gli aspetti positivi, di quelli negativi non ci si accorge. Ai miei occhi la città sembra perfetta, bellissima, nonostante non abbia avuto ancora modo di scoprirla tutta. E mi piacciono i Romani. Io amo uscire, passeggiare e la gente è sempre affettuosa. I risultati indirizzano sempre la nostra vita, ma oltre che per la città, mi piacerebbe restare in un club che mi fa sentire a casa. La Roma è una delle società più importanti al mondo, vorrei restarci molto tempo”. “Percepisco un calore molto forte da parte dei tifosi, il seguito è impressionante. Sono fantastici. Tutti gli allenatori vorrebbero questo sostegno. È vero che Pallotta non è qui fisicamente, ma s’informa ogni giorno ... Leggi la notizia su calcionews24

Fonseca entusiasta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fonseca entusiasta