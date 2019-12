Fisco | Guerra | ‘mettiamo il primo mattone per cambiare l’Irpef’

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Trasformeremo il bonus degli 80 euro, ne amplieremo la platea, aiuteremo i redditi medi, i più danneggiati da un’eventuale flat tax leghista, e metteremo così ilper ridisegnare l’Irpef che così com’è è sperequata, grava molto di più su lavoratori dipendenti e pensionati che sugli altri redditi”. Maria Cecilia, sottosegretaria all’Economia, già viceministra del Lavoro nel governo Letta e docente di Scienza delle Finanze, dice in un’intervista a ‘La Repubblica’ che “la discussione è aperta, il governo si confronterà con le parti sociali”.“Ci proveremo” a fare il decreto entro gennaio: “le ipotesi in campo non sono moltissime e ci ragioniamo già da qualche tempo”, sottolinea ancora. “Sarà uno sgravio dell’imposta che ...

