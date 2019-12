Fiorentina | Pradè | «Pretendo una reazione da parte della squadra»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Daniele, direttore sportivo, ha parlato durante la presentazione di Iachini come nuovo tecnico viola Danieleha parlato prima dell’inizioconferenza stampa di presentazione di Iachini come nuovo tecnico dei viola. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb. MONTELLA – «Devo ringraziare Montella, nutro un affetto e una stima infinita nei suoi confronti. Ho in mente tante cose, dal giorno in cui, con Bruno Conti ci siamo detti che era pronto per allenare. Era il 2009 e aveva i Giovanissimi. Dopo un anno l’ho voluto in prima. Mi ricordo la telefonata di Lo Monaco e glielo consigliai per il Catania. Poi mi ricordo il 2012 quando lo portai qui: pur di averlo vicino a me, pagammo anche una penale. Facemmo un gran calcio, anni bellissimi. Poi la sua carriera è continuata da un’altra. Capisco la sua delusione ora che ...

