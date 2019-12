Fiorentina | Iachini si presenta | “Chiedo attaccamento alla maglia” Si parla anche di

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Beppeè tornato nella sua Firenze. Sfida importante per l’allenatore: riportare in alto la. Ad introdurlo in conferenza stampa è stato il direttore generale viola, Joe Barone: “Occorreva una svolta importante.è la persona giusta per rimanere legata ai nostri tifosi. Ha legato con la città e la tifoseria quando ha giocato in viola e conosciamo il suo massimo impegno sul lavoro. Sappiamo che dobbiamo intervenire sul mercato per migliorare la rosa. Abbiamo massima fiducia in Pradè e nel lavoro che sta portando avanti”. E’ il turno del direttore sportivo Daniele Pradè: “Nessuno di noi si aspettava di essere in questa situazione. Ora voglio consapevolezza, la consapevolezza che ogni gara deve essere una battaglia, e sono sicuro chesia l’uomo giusto per questo. Sono felice di lavorare a stretto contatto con ...

acffiorentina : ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola ?? ??… - pisto_gol : È ufficiale, Beppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina. Considerando l’esito delle sue ultime esperienze… - DiMarzio : #SerieA | #Fiorentina, ecco il sostituto di #Montella: scelto #Iachini ?? -